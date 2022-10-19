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استشهاد الفدائي عدي التميمي بعد 12 يوماً من المطاردة

19 أكتوبر 2022 . الساعة 22:24 بتوقيت القدس
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أعلن مساء اليوم الأربعاء عن استشهاد الفدائي المطارد عدي التميمي (22 عاماً) منفذ عملية حاجز شعفاط الفدائية بعد تنفيذه عملية بطولية أخرى على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.

ونفّذ التميمي عملية إطلاق نار مساء اليوم عند مستوطنة "معاليه ادوميم" أصيب فيها جندي بجراح،  وعثر بحوزته على قنبلة يدوية وسكين في حقيبة كان يحملها.

ونشرت لقطات للحظة تنفيذ عملية التميمي الثانية، وإطلاقه الرصاص على جنود الاحتلال دون توقف حتى إفراغ مسدسه واستشهاده.

وقد تلقّى جسد الفدائي التميمي عشرات الرصاصات من جنود الاحتلال إلا أنه واصل مقاومته حتى الرمق الأخير.

وجاءت العملية البطولية الثانية للفدائي للتميمي بعد 12 يوماً من عمليته الأولى على حاجز شعفاط التي نفّذها من نقطة صفر وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.

وفشلت قوات الاحتلال طوال الأيام الماضية من الوصول للتميمي أو اعتقاله، رغم اقتحام مخيم شعفاط وحصاره واقتحام عشرات المنازل.

وحظي التميمي باحتضان وتضامن شعبي واسع حيث أقدم عشرات الشبان على حلق شعر رؤوسهم وتكرار اسم عدي لتضليل الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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