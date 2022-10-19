فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته جندياً بالرصاص شرق القدس

هدف شادي حسين يقود الأهلي لفوز صعب على الإسماعيلي

إنفانتينو يتسبب بغضب عارم في إندونيسيا بعد أيام من وفاة 133 مشجعاً

طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري

رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة شرق قلقيلية

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للأسير إسلام أبو عون للمرة الثالثة

لماذا سيتواجد محمد صلاح ورياض محرز في كأس العالم 2022؟

"الأسد": دعم سوريا للمقاومة الفلسطينية لم ولن يتغير

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته جندياً بالرصاص شرق القدس

19 أكتوبر 2022 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
...

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الأربعاء بعد تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي القدس المحتلة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل استشهاده برصاص الاحتلال تمكّن الشاب من إطلاق النار على الجنود وإصابة أحدهم بجراح.

وتركت قوات الاحتلال الشاب الفلسطيني ينزف في المكان دون السماح لطواقم الإسعاف التي كانت في المنطقة بإنقاذه.

وشهدت المنطقة استنفاراً لقوات الاحتلال خشية من وجود مساعدين لمنفذي العملية الفدائية.

وتعتبر مستوطنة "معاليه أدوميم" واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وأكثرها توسعا منذ إقامتها على أراضي قرية أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة في العام 1975.

ووصل عدد سكان المستوطنة إلى 40 ألفا، يستوطنون أرضا مساحتها 30 ألف دونم (30 كيلومترًا مربعًا).

وفي السنوات الأخيرة، صدرت الكثير من الدعوات من قبل قادة المستوطنين، لضم هذه المستوطنة إلى دولة الاحتلال، في أي تسوية مستقبلية مع السلطة.

واتخذت الحكومات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الهادفة إلى تقوية الصلة بين معاليه أدوميم ومدينة القدس من حيث الأداء والتواصل الجغرافي.

وسبق أن صادقت ما تسمى بسلطة التنظيم والبناء على خرائط هيكلية لبناء الأحياء السكنية في منطقة E1 ، الموجودة في منطقة نفوذ معاليه أدوميم وتطل على حدود بلدية القدس.

المصدر / حرية نيوز
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#شهيد #القدس #عملية #إصابة #إطلاق نار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة