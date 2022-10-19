طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

عقدت متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأسرانا المحررين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لصفقة وفاء الأحرار، مؤكدة على ثقة شعبنا بالمقاومة وقدرتها على تحرير بقية الأسرى من سجون الاحتلال.

وناقشت المتابعة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت المتابعة ما يلي:

تخفيض قيمة رسوم إيجار الأراضي الحكومية للمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، بنسبة 30% وذلك تعزيزًا للقطاع السياحي.

إقرار حزمة إجراءات لزيادة مخزون الغاز وتقديم التسهيلات اللازمة لمحطات الغاز، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، وعدم حدوث عجز في الإمدادات.

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "صمود" لتشغيل الخريجين والعمال.

اعتماد نتائج تقرير التدقيق على مركبات الحركة الحكومية وضبطها.

المصادقة على الإجراءات المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص لدعم المنتج المحلي في قطاع الألبان.

اعتماد التسعيرة الموحدة لنقل الحصمة عبر المعابر.

توفير الاحتياجات اللازمة لمديريات وزارة العمل لإدارة ملف تصاريح العمل في الداخل.

إقرار خطة تصويب أوضاع آبار المياه التابعة للشاليهات.

المصادقة على دليل إعداد الدراسات الحكومية.

إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول مخالفات بعض الشركات الزراعية.

تنسيب مشروع قانون حماية الأحداث إلى المجلس التشريعي.

المصدر / فلسطين أون لاين