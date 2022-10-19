رقم قياسي فلسطيني في الدوري المصري

غزة - وائل الحلبي

انطلقت منافسات الدوري المصري يوم الثلاثاء الماضي وسط حضور تاريخي للاعبين الفلسطينيين، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها 7 لاعبين فلسطينيين في صفوف فرق الدوري المصري الممتاز.

ولم تشهد أي من السنوات الفائتة هذا التواجد للاعبين الفلسطينيين، على الرغم أن الاتحاد المصري أقر منذ سنوات طويلة اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعبا محليا ولا يتم تسجيله محترف.

ويواصل ثلاثة لاعبين مشوارهم مع نفس فرقهم وهم محمود وادي بيراميدز للمواسم الثالث على التوالي، ومصعب البطاط مع سيراميكا كليوباترا للموسم الثاني، وخالد النبريص مع الإسماعيلي للموسم الثاني، فيما انتقل محمد صالح من إيسترن كومباني إلى فريق الاتحاد السكندري.

وعلى صعيد اللاعبين الجدد يتواجد محمد باسم مع سموحة الذي تعاقد معه في يوليو الماضي، إلى جانب محمد درويش الذي انضم لفريق حرس الحدود بعد عودة الفريق للدوري المصري الممتاز.

ويتواجد المهاجم محمد بلح في قائمة الإنتظار لفريق المصري البورسعيدي، والتي تتيح للنادي الاحتفاظ بحقها في اللاعب لحين بيعه لأي نادي أخر بشرط أن يلتزم النادي بدفع راتب اللاعب.

ويتواجد العديد من اللاعبين الفلسطينيين في دوري الدرجة الأولى مثل طارق أبو غنيمة الذي انضم لفريق بتروجيت قبل بداية الموسم، وبدر موسى الذي يواصل مشواره مع الإنتاج الحربي للموسم الثالث على التوالي، وحامد حمدان لاعب المجد السكندري وناصر أبو قرشين لاعب بورفؤاد.