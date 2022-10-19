المواعيد الرسمية لمباريات كأس العالم 2022

الدوحة/(أ ف ب) – 19-10-2022- في ما يلي المجموعات الثماني والمواعيد الرئيسة في كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

- المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا

- المجموعة الثانية: إنكلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز

- المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا

- المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس

- المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان

- المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا

- المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون

- المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، الأوروغواي، كوريا الجنوبية

(يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16).

* أبرز المواعيد

- من 20 الى 24 تشرين الثاني/نوفمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات (المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في استاد البيت)

- من 25 الى 28: الجولة الثانية من دور المجموعات

- من 29 تشرين الثاني/نوفمبر الى 2 كانون الاول/ديسمبر: الجولة الثالثة من دور المجموعات

- من 3 الى 6 كانون الاول/ديسمبر: الدور ثمن النهائي

- 9 و10 كانون الاول/ديسمبر: الدور ربع النهائي

- 13 و14 كانون الاول/ديسمبر: الدور نصف النهائي

- 17 كانون الأول/ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث

- 18 كانون الاول/ديسمبر: المباراة النهائية