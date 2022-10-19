المواعيد الرسمية لمباريات كأس العالم 2022

الدوحة/(أ ف ب) – 19-10-2022- في ما يلي المجموعات الثماني والمواعيد الرئيسة في كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.
- المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا
- المجموعة الثانية: إنكلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز
- المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا
- المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس
- المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان
- المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا
- المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون
- المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، الأوروغواي، كوريا الجنوبية
(يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16).
* أبرز المواعيد
- من 20 الى 24 تشرين الثاني/نوفمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات (المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في استاد البيت)
- من 25 الى 28: الجولة الثانية من دور المجموعات
- من 29 تشرين الثاني/نوفمبر الى 2 كانون الاول/ديسمبر: الجولة الثالثة من دور المجموعات
- من 3 الى 6 كانون الاول/ديسمبر: الدور ثمن النهائي
- 9 و10 كانون الاول/ديسمبر: الدور ربع النهائي
- 13 و14 كانون الاول/ديسمبر: الدور نصف النهائي
- 17 كانون الأول/ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث
- 18 كانون الاول/ديسمبر: المباراة النهائية