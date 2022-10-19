مقرات وملاعب تدريب المنتخبات الـ32 المشاركة

الدوحة/(أ ف ب) 19-10-2022- في ما يأتي مقرّات وملاعب التدريب للمنتخبات المشاركة قبل شهر من انطلاق مونديال 2022 في كرة القدم، المقرّر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر في قطر:
- المجموعة الأولى:
قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير، 10 كلم غرب وسط المدينة) - منطقة أسباير
الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي) - نادي مسيمير
السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كلم شمال-غرب المدينة) - نادي الدحيل
هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي) - جامعة قطر
- المجموعة الثانية:
إنكلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كلم جنوب الدوحة) - استاد نادي الوكرة
إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كلم غرب الدوحة) - نادي الريان
الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - نادي الغرافة
ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي السد
- المجموعة الثالثة:
الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - جامعة قطر
السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كلم جنوب الدوحة) - ملعب التدريب بسيلين
المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كلم شمال الدوحة) - نادي الخور
بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كلم شمال-غرب وسط المدينة) - نادي الخريطيات
- المجموعة الرابعة:
فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كلم غرب وسط المدينة) - نادي السد
أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، 10 كلم غرب وسط المدينة) - منطقة أسباير
الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي السيلية
تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب العقلة
- المجموعة الخامسة:
إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - جامعة قطر
كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي) - النادي الأهلي
ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كلم شمال الدوحة) - استاد الشمال
اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، منطقة السد، على بعد نحو 4 كلم من سوق واقف) - نادي السد
- المجموعة السادسة:
بلجيكا: منتجع وفِلَل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كلم جنوب-غرب الدوحة) - ملعب التدريب بسلوى
كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة) - أم صلال
المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي الدحيل
كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب الإرسال
- المجموعة السابعة:
البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة) - استاد العربي (حمد الكبير)
صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، وسط المدينة) - النادي العربي
سويسرا: لورويال ميريديان (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة) - جامعة الدوحة
الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، وسط المدينة) - نادي السيلية
- المجموعة الثامنة:
البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (السامرية، 30 كلم شرق-غرب الدوحة) - نادي الشحانية
غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، وسط المدينة) - منطقة أسباير
الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب الإرسال
كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب العقلة