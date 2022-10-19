وفد حكومي هولندي سيزور قطر رغم معارضة البرلمان

لاهاي/(أ ف ب) 19-10-2022 - أعلنت حكومة هولندا اليوم/الاربعاء بأنها سترسل وفدا يمثلها الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، رغم عريضة معتمدة من مجلس النواب تطالب بعدم ذهاب المسؤولين الى الدولة الخليجية بسبب المعاملة السيئة لعمالها.

وقالت الحكومة في رسالة موجهة الى البرلمان "تشاطر الحكومة رأي البرلمان في ما يتعلق بوضعية حقوق الانسان ولا سيما المتعلقة بالعمال الذين يمارسون في قطر ويعتقد بانه يجب ان تتحسن".

واضافت الرسالة "لكن في المقابل في نيتنا ارسال وفد حكومي الى هناك" مشيرا الى ان "وضعية العمال في قطر تحسنت وبان دول الاتحاد الاوروبي ودول اخرى تعتزم ارسال ممثلين رسميين عنها".

واعلن رئيس الحكومة الليبرالي مارك روته بان بلاده لديها "مصالح كبيرة في العلاقات مع قطر" مشيرا الى الدور المهم للدولة الخليجية في المحافظة على امن الطاقة في اوروبا وبالتالي هولندا.

وتأمل الحكومة في "التعاون مع قطر في اطار سياسة تغيير متواصلة" ولم تستبعد حضور ملك هولندا فيليم ألكسندر حفل افتتاح كأس العالم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر / وكالة الأنباء الفرنسية