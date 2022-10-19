لماذا سيتواجد محمد صلاح ورياض محرز في كأس العالم 2022؟

أكدت صحيفة "استاد الدوحة" القطرية إن المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي، سيكونان حاضرين ضمن طاقم التحليل في شبكة "بي إن سبورتس" لمباريات كأس العالم 2022.

ويغيب اللاعبان عن منافسات البطولة بعد فشل منتخبيهما في التأهل لنهائيات البطولة، إذ خسر المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح في التصفيات النهائية للمونديال، بينما خسر المنتخب الجزائري 1-2 أمام المنتخب الكاميروني في مباراة الإياب، بعد فاز أن 1-0 في الذهاب، ليخطف أسود الكاميرون بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة من الشوطين الإضافيين لمباراة الإياب.

وكانت آخر مشاركات منتخب مصر في كأس العالم في مونديال روسيا 2018، أما المنتخب الجزائري، فكانت آخر مشاركة له في مونديال البرازيل 2014، عندما نجح في تخطي دور المجموعات والوصول للدور ثمن النهائي، قبل الخسارة 1-2 أمام المنتخب الألماني.

وكان النجم المصري، محمد صلاح، قد صرّح قبل أسابيع أنه سيكون حاضرًا في دولة قطر خلال فترة المونديال، دون أن يوضح سبب حضوره.

جدير بالذكر أن صلاح ومحرز كانا ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في حفل الجوائز الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث حقق محرز المركز الثاني عشر في القائمة، بينما حقق صلاح المركز الخامس.

المصدر / وكالات