جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

في ما يلي جدول مباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر (بتوقيت غرينيتش):
دور المجموعات
- الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر:
* المجموعة الأولى:
(16,00) قطر - الإكوادور (البيت)
- الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(16,00) السنغال - هولندا (الثمامة)
* المجموعة الثانية:
(13,00) إنكلترا - إيران (خليفة)
(19,00) الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)
- الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(10,00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)
(16,00) المكسيك - بولندا (974)
* المجموعة الرابعة:
(13,00) الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)
(19,00) فرنسا - أستراليا (الجنوب)
- الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
(13,00) ألمانيا - اليابان (خليفة)
(16,00) إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)
* المجموعة السادسة:
(10,00) المغرب - كرواتيا (البيت)
(19,00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)
- الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة السابعة:
(10,00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)
(19,00) البرازيل - صربيا (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
(13,00) الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)
(16,00) البرتغال - غانا (974)
- الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(13,00) قطر - السنغال (الثمامة)
(16,00) هولندا - الإكوادور (خليفة)
* المجموعة الثانية:
(10,00) ويلز - إيران (أحمد بن علي)
(19,00) إنكلترا - الولايات المتحدة (البيت)
- السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(13,00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)
(19,00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
(10,00) تونس - أستراليا (الجنوب)
(16,00) فرنسا - الدنمارك (974)
- الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
(10,00) اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)
(19,00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
(13,00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)
(16,00) كرواتيا - كندا (خليفة)
- الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة السابعة:
(10,00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)
(16,00) البرازيل - سويسرا (974)
* المجموعة الثامنة:
(13,00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)
(19,00) البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)
الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(15,00) الإكوادور - السنغال (خليفة)
(15,00) هولندا - قطر (البيت)
* المجموعة الثانية:
(19,00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)
(19,00) ويلز - إنكلترا (أحمد بن علي)
- الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(19,00) بولندا - الأرجنتين (974)
(19,00) السعودية - المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
(15,00) أستراليا - الدنمارك (الجنوب)
(15,00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)
- الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر
* المجموعة الخامسة:
(19,00) اليابان - إسبانيا (خليفة)
(19,00) كوستاريكا - ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
(15,00) كندا - المغرب (الثمامة)
(15,00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)
- الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر
* المجموعة السابعة:
(19,00) صربيا - سويسرا (974)
(19,00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
(15,00) غانا - الأوروغواي (الجنوب)
(15,00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)
دور الـ16
- السبت 3 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 49 (15,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)
المباراة 50 (19,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)
- الأحد 4 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 52 (15,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)
المباراة 51 (19,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)
- الإثنين 5 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 53 (15,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)
المباراة 54 (19,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)
- الثلاثاء 6 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 55 (15,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)
المباراة 56 (19,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)
ربع النهائي
- الجمعة 9 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)
المباراة 57 (19,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)
- السبت 10 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)
المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)
نصف النهائي
- الثلاثاء 13 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)
- الأربعاء 14 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)
الدور النهائي
السبت 17 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)
الأحد 18 كانون الاول/ديسمبر
المباراة 64 (15,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)