فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 أندية تبحث عن مدرب

الحية: لقاؤنا مع القيادة السورية ردٌّ طبيعيٌّ في وجه مشاريع الاحتلال

"فلسطين أون لاين" تنشر الرسالة الأولى من القيادي محمد الخضري إلى غزة

وقفة تضامنية بغزة مع الأسير المريض أبو حميد

من خلف الأسوار.. "سنابل" تهب حياتها لـ"باسل"

مطلوب سائق شاحنة مياه للعمل في جمعية الأدهم للتنمية والتطوير

"هيئة الأسرى" تطالب بوقف سياسة حرمان الأسرى من الزيارة

"الاقتصاد" تؤكد متابعتها توريد السلع وتدخلات مرتقبة لموازنة الأسعار

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين بقلقيلية

أهالي المعتقلين السياسيين يطالبون السلطة بالإفراج عن أبنائهم ووقف معاناتهم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

3 أندية تبحث عن مدرب

19 أكتوبر 2022 . الساعة 14:55 بتوقيت القدس
...

غزة/ مؤمن الكحلوت:

ما زالت أندية المجمع الإسلامي والتفاح وبيت لاهيا تبحث عن مدرب جديد، لقيادة فريق كرة القدم عقب استقالة المدربين بعد نهاية الجولة السابقة.

وتواصلت الأندية مع عدد من المدربين، لكنها لم تتوصَّل لاتفاق مع أحد منهم.

وخاض ناديَيْ بيت لاهيا والمجمع الإسلامي تدريبهما أمس دون مدرب، بينما قاد تدريب التفاح صادق لولو.

ومن المتوقع أن يعلن بيت لاهيا عن مدربه الجديد خلال الساعات القادمة، بينما لم يحسم المجمع الإسلامي أمره بشكل نهائي، ويتجه مجلس إدارة نادي التفاح للإبقاء على رأس الجهاز الفني حتى نهاية مرحلة الذهاب.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #فلسطين #رياضة #أندية غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة