3 أندية تبحث عن مدرب

غزة/ مؤمن الكحلوت:

ما زالت أندية المجمع الإسلامي والتفاح وبيت لاهيا تبحث عن مدرب جديد، لقيادة فريق كرة القدم عقب استقالة المدربين بعد نهاية الجولة السابقة.

وتواصلت الأندية مع عدد من المدربين، لكنها لم تتوصَّل لاتفاق مع أحد منهم.

وخاض ناديَيْ بيت لاهيا والمجمع الإسلامي تدريبهما أمس دون مدرب، بينما قاد تدريب التفاح صادق لولو.

ومن المتوقع أن يعلن بيت لاهيا عن مدربه الجديد خلال الساعات القادمة، بينما لم يحسم المجمع الإسلامي أمره بشكل نهائي، ويتجه مجلس إدارة نادي التفاح للإبقاء على رأس الجهاز الفني حتى نهاية مرحلة الذهاب.

المصدر / فلسطين أون لاين