"فلسطين أون لاين" تنشر الرسالة الأولى من القيادي محمد الخضري إلى غزة

وثقت "فلسطين أون لاين" الرسالة الأولى من القيادي في حركة حماس د. محمد الخضري فور الإفراج عنه من السعودية، ووصوله إلى العاصمة الأردنية عمّان.

ووجه الخضري تحيته إلى أهالي غزة، قائلاً: "سلم على الشباب كلهم"، خلال مكالمة هاتفية مع شقيقه عبد الماجد لخضري في بيته بغزة.

وعمت الفرحة بيوت عائلة الخضري في الوطن والشتات، وسط أجواء احتفالية انتظروها لسنوات قبل إطلاق سراح د. محمد الخضري.

وكانت العائلة عقدت العديد من الفعاليات الميدانية في غزة لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن محمد الخضري.

ووجه د. عبد الماجد الخضري شقيق محمد، شكره إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على جهوده المبذولة للإفراج عنه.

وقال د. عبد الماجد لـ "فلسطين"، إن "قرار السعودية أثلج الصدور"، وأشار إلى انتقاله مباشرة للعاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج.

وبين أن شقيقه من المقرر انتقاله إلى غزة، لكن دون أن يحدد موعد لذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين