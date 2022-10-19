فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 أندية تبحث عن مدرب

الحية: لقاؤنا مع القيادة السورية ردٌّ طبيعيٌّ في وجه مشاريع الاحتلال

"فلسطين أون لاين" تنشر الرسالة الأولى من القيادي محمد الخضري إلى غزة

وقفة تضامنية بغزة مع الأسير المريض أبو حميد

من خلف الأسوار.. "سنابل" تهب حياتها لـ"باسل"

مطلوب سائق شاحنة مياه للعمل في جمعية الأدهم للتنمية والتطوير

"هيئة الأسرى" تطالب بوقف سياسة حرمان الأسرى من الزيارة

"الاقتصاد" تؤكد متابعتها توريد السلع وتدخلات مرتقبة لموازنة الأسعار

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين بقلقيلية

أهالي المعتقلين السياسيين يطالبون السلطة بالإفراج عن أبنائهم ووقف معاناتهم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو "فلسطين أون لاين" تنشر الرسالة الأولى من القيادي محمد الخضري إلى غزة

19 أكتوبر 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
...
القيادي الخضري فور الإفراج عنه

وثقت "فلسطين أون لاين" الرسالة الأولى من القيادي في حركة حماس د. محمد الخضري فور الإفراج عنه من السعودية، ووصوله إلى العاصمة الأردنية عمّان.

ووجه الخضري تحيته إلى أهالي غزة، قائلاً: "سلم على الشباب كلهم"، خلال مكالمة هاتفية مع شقيقه عبد الماجد لخضري في بيته بغزة.

وعمت الفرحة بيوت عائلة الخضري في الوطن والشتات، وسط أجواء احتفالية انتظروها لسنوات قبل إطلاق سراح د. محمد الخضري.

وكانت العائلة عقدت العديد من الفعاليات الميدانية في غزة لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن محمد الخضري.

ووجه د. عبد الماجد الخضري شقيق محمد، شكره إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على جهوده المبذولة للإفراج عنه.

وقال د. عبد الماجد لـ "فلسطين"، إن "قرار السعودية أثلج الصدور"، وأشار إلى انتقاله مباشرة للعاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج.

وبين أن شقيقه من المقرر انتقاله إلى غزة، لكن دون أن يحدد موعد لذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #محمد الخضري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة