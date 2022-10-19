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مطلوب سائق شاحنة مياه للعمل في جمعية الأدهم للتنمية والتطوير
19 أكتوبر 2022 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg
على من يجد نفسه بالكفاءة المطلوبة إرسال السرة الذاتية عر الإيميل الخاص بالجمعية
[email protected]
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