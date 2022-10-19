فلسطين أون لاين

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مطلوب سائق شاحنة مياه للعمل في جمعية الأدهم للتنمية والتطوير

19 أكتوبر 2022 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

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على من يجد نفسه بالكفاءة المطلوبة إرسال السرة الذاتية عر الإيميل الخاص بالجمعية [email protected]

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