الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين بقلقيلية

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف أعمال البناء في منشأتين زراعيتين تعودان لفلسطينيين، بمحافظة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في منشأتين للفلسطينيَيْن: حمزة شهوان من قرية "عزون عتمة" جنوبي قلقيلية، وضياء النبريصي من قرية "النبي إلياس" شرقي المدينة.



يذكر أن اتفاقية "أوسلو" الثانية (1995) صنفت أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق؛ هي: (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.



ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح من الاحتلال إسرائيلي، الذي يعد الحصول عليه أمرًا شبه مستحيل، وفق منظمات دولية.



وتجري سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والمصادرة، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة.

المصدر / فلسطين أون لاين