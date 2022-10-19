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بسبب الانتخابات

سلطات الاحتلال تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذا التاريخ

19 أكتوبر 2022 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة مع الاحتلال

من المُقرر أن تُغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معبر كرم أبو سالم أقصى جنوب قطاع غزة ، يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على "فيس بوك": إن "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بان يوم الثلاثاء 01/11/2022 معبر كرم أبو سالم سيكون مغلق بسبب الانتخابات الإسرائيلية، وسيعاد فتحه كالمعتاد يوم الاربعاء 02/11/2022".

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت إغلاق كل معابر القطاع لعدة مرات خلال شهر أكتوبر الحالي بسبب "المناسبات اليهودية".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#معبر كرم أبو سالم #الانتخابات الإسرائيلية #الاحتلال الإسرائيلي

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