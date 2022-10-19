الجامع العمري الكبير

المسجد الأكبر والأقدم في قطاع غزة، ويقع في مدينة غزة القديمة، وأُطلق عليه هذا الاسم تكريماً للخليفة عمر بن الخطاب صاحب الفتوحات، وبالكبير لأنه أكبر جامع في غزة.

يقع المسجد في حي الدرج في البلدة القديمة وسط مدينة غزة، في الطرف الشرقي من شارع عمر المختار، جنوب شرق ساحة فلسطين.

يجاوره سوق الذهب على الجانب الجنوبي منه، وبجانبه مسجد الولايات من جهة الشمال الشرقي، أما من جهة شرق شارع الوحدة فتوجد مدرسة للبنات.

موقع المسجد الحالي كان معبداً فلسطينياً قديماً، ثم تحول إلى كنيسة في القرن الخامس ميلادي، وبعد الفتح الإسلامي في القرن السابع حوَّله المسلمون إلى مسجد.

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مساحة المسجد العمري تبلغ 4,100 م² (حوالي 44,132 قدم مربع) فيما تبلغ مساحة البناء 1800 م²، وشيد معظم الهيكل العام للمسجد من الحجر الرملي البحري المعروف محلياً باسم كركر، كما يحيط صحن المسجد أقواس دائرية.

ويتسع المسجد لما يقرب من ثلاثة آلاف مصل، ويضم في طابقه الأول قاعة رئيسية للصلاة ومصلى آخر للنساء، ويضم طابقه العلوي مدرسة لتعليم القرآن الكريم، في حين أن الطابق السفلي يضم قاعات للاستقبال وقاعة أثرية يتعدى عمرها2000 عام مجهزة لتكون متحفاً إسلامياً.

وتعد المئذنة من أشهر معالم المسجد العمري، ونموذج من الطراز المعماري المملوكي في غزة، وهي على شكل مربع في النصف السفلي، ومثمنة في النصف العلوي منه، كما شيدت المئذنة من الحجر من القاعدة إلى الأعلى، بما في ذلك النصف العلوي المتكون من أربع مستويات، أما قمة المئذنة فيتكون معظمها من الخشب والبلاط، وهي تماثل معظم المساجد الموجودة في بلاد الشام.

ولا يزال أهالي مدينة غزة يذهبون للصلاة في الجامع العمري حتى اليوم، حيث يؤمه المسلمون لأداء صلاة الجمعة والصلوات الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين