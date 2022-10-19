تفاصيل علامات وأعراض صحية مفاجئة لابد وألا تتجاهلها

تتطلب بعض الأعراض الصحية مثل ألم الصدر والفقدان المفاجئ للرؤية أو ألم البطن الحاد رعاية طبية فورية، ولكن ماذا عن العلامات والأعراض الطارئة غير المعروفة السبب؟

في ما يلي قائمة من سبع علامات وأعراض يجب عدم تجاهلها واستشارة الطبيب مباشرة، وفق خبراء «مايو كلينك» و«نيويورك تايمز»:

1 - فقدان الوزن غير المبرر:

قد يستحسن البعض فقدان الوزن السريع من دون اتباع نظام غذائي، ولكن من الممكن أن يدل ذلك على وجود مشكلة صحية. فإذا فقدت أكثر من 4.5 كغم (10 أرطال)، أو ما يزيد على 5 في المئة من وزن جسمك، خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرًا، فعليك استشارة الطبيب مباشرة. فقد ينتج الانخفاض غير المبرر في الوزن عن العديد من الحالات المرضية ومنها زيادة نشاط الغدة الدرقية أو داء السكري أو الاكتئاب أو مرض بالكبد أو السرطان أو الاضطرابات التي تؤثر على امتصاص جسمك للعناصر المغذية.

رفيف نحلة

2 - ضيق النفَس:

يمكن أن تسبب التمارين الشاقة ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع والبدانة المفرطة والارتفاعات العالية ضيقًا في النفَس. لكن بخلاف هذه الحالات، قد يكون ضيق النفَس علامة على وجود مشكلة صحية كامنة. فإذا كان لديك ضيق غير مبرر في النفَس، وخاصة إذا كان يحدث فجأة وبشدة، فاطلب الرعاية الطبية الطارئة. وقد تشمل أسباب الضيق في النفَس داء الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والجلطة الدموية في الرئة (الانصمام الرئوي)، بالإضافة إلى مشكلات أخرى في القلب والرئة.

3 - حمى مستمرة أو مرتفعة:

الحمى ليست بالضرورة سببًا يدعو إلى القلق، فقد تلعب دورًا في مكافحة العدوى، إلا أن الحمى المستمرة يمكن أن تشير إلى وجود عدوى خفية، مثل عدوى الجهاز البولي أو السل او غير ذلك. وفي بعض الحالات، تسبب الحالات السرطانية (الخبيثة) - مثل سرطان الغدد الليمفاوية - حالات حمى مستمرة. لذلك من الضروري الاتصال بالطبيب إذا كانت درجة حرارتك (39.4 درجة مئوية) أو أعلى، أو كنت تعاني حمى لأكثر من ثلاثة أيام.

4 - تغييرات غير مبررة في عادات التبرز:

في حال ملاحظتك لتغيرات غير عادية وغير مبررة عن الوضع الطبيعي للتبرز لديك من الضروري استشارة الطبيب، ويشمل ذلك: برازاً أسود اللون أو مصحوباً بدم، أو إسهالاً أو إمساكاً متواصلاً، أو رغبة شديدة وغير مبررة للتبرز. حيث تشير التغيرات في عادات التبرز إلى الإصابة بعدوى بكتيرية - كالسلمونيلا - أو عدوى فيروسية أو طفيلية. وتشتمل الأسباب الأخرى المحتملة على مرض القولون المتهيج وسرطان القولون.

5 - ومضات من الضوء:

تشير البقع الساطعة أو ومضات الضوء في بعض الأحيان إلى الصداع النصفي. ولكن في حالات أخرى، قد تشير الومضات المفاجئة للضوء إلى انفصال الشبكية. ويمكن أن تساعد الرعاية الطبية الفورية في منع فقدان البصر الدائم.

6 - الإحساس بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام:

استشر طبيبك إذا كنت تشعر بالشبع بعد أكل كميات أقل من المعتاد، خصوصاً إذا كان هذا الأمر مصحوبًا بالشعور بالغثيان والقيء والانتفاخ أو نقصان الوزن. وتشمل الأسباب المحتملة للشبع المبكر الإصابة بارتجاع المريء والقرح الهضمية. وقد يكون السبب أحيانًا مشكلة أكثر خطورة مثل سرطان البنكرياس.

7 - الارتباك أو التغيرات الشخصية:

إذا كنت تعاني بشكل مفاجئ من ضعف مهارات التفكير، وصعوبة بالتركيز أو التوازن، فمن الضروري أن تحصل على رعاية طبية، لأن هذه التغيرات قد تكون نتيجة العديد من المشكلات، بما في ذلك العدوى أو ضعف التغذية أو الحالات الصحية العقلية.

المصدر / وكالات