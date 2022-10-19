اقتحامات في جنين واعتقالات في نابلس والخليل

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بلدة يعبد والقرى المجاورة واستولت على كاميرات مراقبة ونصبت حواجز عسكرية جنوب غرب جنين.

ووفق مصادر محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال يعبد وداهمت منازل ومصالح تجارية في منطقة النبعة وفتشتها واستولت على كاميرات تسجيل، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى طوره، والطرم، وام دار، ومغيرا، وبلدة عرابة.

كما نفذت قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين، فيما اقتحمت قرى رمانة وعانين والطيبة غرب المدينة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بني نعيم شرق الخليل، وهم: محمد عيد بركات (٣٨ عاما)، وجهاد احمد دعيس (٢٨عاما)، وصدام حسين مناصرة (١٧عاما)، وذلك بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها. كما اعتقلت من مدينة الخليل المواطن صلاح رشيد ابو حديد، واقتادتهم الى مراكز التوقيف والاعتقال.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، مواطنين إثنين، بعد أن اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس.

ووفق مصادر محلية داهمت منزلي المواطنين محمود عودة، وحسام المصري، في حي المخفية واعتقلتهما.

المصدر / فلسطين أون لاين