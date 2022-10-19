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طقس فلسطين: معتدل نهاراً وبارداً ليلاً

19 أكتوبر 2022 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً معتدلا نهارا باردا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً معتدلا نهارا باردا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً معتدلا نهارا باردا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً معتدلا نهارا باردا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الطقس

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