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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في دير شرف وبيتا

19 أكتوبر 2022 . الساعة 00:57 بتوقيت القدس
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اتساع رقعة المواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وعدد آخر من المواطنين بالاختناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب وجنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مواطنين اثنين أصيبا برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، في دير شرف غرب نابلس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي السياق، اندلعت مواجهات على مدخل قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، مساء اليوم، عقب تجمع مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدخل القرية، واعتدائهم على المواطنين ومركباتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات، وأن الجنود والمستوطنين انسحبوا من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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