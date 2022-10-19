عبد الله سلامة يتولى مهمة تدريبية جديدة

غزة/وائل الحلبي:

وافق الكابتن عبد الله سلامة نجم فريق شباب رفح السابق على تدريب فريق الزيتون، بعد استقالة الجهاز الفني السابق للفريق في ظل النتائج المخيبة لآمال الفريق بدوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يقود سلامة تدريبات الزيتون مباشرة في إطار التحضيرات التي يجريها لمباراته أمام التفاح يوم الأحد القادم، في اطار الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال.

وعانى الزيتون من تراجع في نتائج الفريق في الموسم الجاري، الأمر الذي دفع ادارة النادي للتعاقد مع سلامة والاستعانة بخبرات المدرب الرفحي الشاب.

وسبق لسلامة العمل مدير فنيا لفريق الاستقلال الرفحي في مرتين، بالإضافة لقيادة شباب رفح في موسم 2018/2019 بعد استقالة الكابتن جمال الحولي حيث قاد سلامة الفريق في 7 مباريات.

وشغل سلامة منصب المدرب العام لشباب رفقة الكابتن رأفت خليفة في الموسمين الماضيين، وتوج الفريق معهما بلقب كأس غزة 2020 وكأس السوبر لنفس العام بالإضافة للقب الدوري الممتاز موسم 2020/2021.

المصدر / فلسطين أون لاين