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اكتشاف حطام سفينة من القرن 19 في قعر المسيسيبي

19 أكتوبر 2022 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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حطام السفينة

كشفت موجة الجفاف في الولايات المتحدة الأمريكية عن حطام سفينة قديمة تعود للقرن التاسع عشر في قاع نهر المسيسيبي الذي تقلص منسوبه لمستويات قياسية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يعتقد أن السفينة تعود إلى القرن التاسع عشر، بنيت في عام 1889 في ولاية إنديانا وأغرقتها عاصفة قوية بالقرب من مدينة باتون روج في 1915.

وقالت قناة إخبارية محلية إن المواطن باتريك فورد، أحد سكان مدينة باتون روج، اكتشف السفينة خلال عمليات البحث اليومية في نهر المسيسيبي عن قطع أثرية.

وقال فورد إنه أرسل رسائل لجميع أصدقائه عندما وجد السفينة حيث لم يصدق عينيه.

كما اتصل فورد بخبير الآثار في ولاية لويزيانا تشيب ماكجيمسي الذي أخبره أن الحطام يعود لسفينة بروكيهل التي غرفت إلى جانب سفينة أخرى عام 1915 بسبب عاصفة كبيرة.

المصدر / وكالات
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#حطام سفينة #المسيسيبي #القرن 19 #مدينة باتون روج

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