فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كل ما تريد معرفته عن واتساب المزور.. ولماذا يجب حذفه فورا؟

خبراء ألمان يحذرون: تغير المناخ قد يؤثر على صحة الكلى

اكتشاف حطام سفينة من القرن 19 في قعر المسيسيبي

40 كفيفاً يحترفون تدليك القدمين في السعودية

65 منظمة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين

زيدان يشيد ببنزيمة بعد فوزه بالكرة الذهبية

هنية: قضية الأسرى على رأس أولويّاتنا وسنُحقِّق انتصارًا جديدًا بصفقة مُشرِّفة

الاحتلال يعتقل شقيق المطلوب للاحتلال مصعب اشتية

قناة عبرية: أهالي شعفاط أحرقوا الكاميرات لمنع تتبع منفذ العملية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وتراجع للدولار

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

40 كفيفاً يحترفون تدليك القدمين في السعودية

19 أكتوبر 2022 . الساعة 00:12 بتوقيت القدس
...
مجموع من فريق التدليك في السعودية

احترف 40 كفيفاً من ذوي الإعاقة البصرية مهنة تدليك القدمين لتقديم جلسات التحفيز الانعكاسي.

وأوضح قائد فريق "لك تقت"، حسني بوق أن الفريق مكون من 30 شاباً و10 فتيات جمعيهم من ذوي الإعاقة البصرية.

كما قال إن معنى شعار "لك تقت" هي الأحرف الأولى لعبارة "لمسة كفيف لتدليك القدم التحفيزي" لافتاً إلى أن فكرة الفريق هي تقديم جلسات تدليك القدمين ‏أو ما يعرف بالتحفيز الانعكاسي "Reflexology" لطالبي هذا النوع من الخدمة.

تدريب وتأهيل

وأوضح أن الرسالة التي يرغب الفريق في إيصالها هي تعريف المجتمع بقدرة وإمكانية ومهارة المعاق بصرياً بتقديم خدمة مميزة وهي تدليك القدمين وذلك تحقيقا لرؤية السعودية ٢٠٣٠ بدمج المعاقين بصرياً ‏في المجتمع بالتدريب والتأهيل والتوظيف في مهنة مناسبة لإعاقتهم.

كما بين أن الفريق عقد عدة دورات تدريبية للمعاقين بصرياً ‏من الجنسين في مجال تدليك القدمين وفي مجال التدليك الاسترخائي ‏لكامل الجسم كما قام الفريق بالمشاركة المجتمعية ‏في فعاليات الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية وغير الربحية المختلفة.

وحول فوائد تدليك القدمين قال بوقس إن التدليك يقلل الآلام العضلية التي تصيب الجسم بشكلٍ عام كما يخفف من حدة التوتر ويقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق بالإضافة إلى أن التدليك يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء كما يساعد في زيادة التركيز وزيادة القدرة على الفهم والاستيعاب ويخفف العديد من آلام الجسم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#السعودية #كفيف #تدليك #لك تقت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة