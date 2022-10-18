قناة عبرية: أهالي شعفاط أحرقوا الكاميرات لمنع تتبع منفذ العملية

ذكرت قناة 13 العبرية، مساء الثلاثاء، أن أهالي مخيم شعفاط ومحيط الحاجز الذي وقعت فيه عملية إطلاق النار منذ أكثر من أسبوع ونصف، قاموا بإحراق الكاميرات بشكل كامل لمنع تتبع منفذ العملية.

ووفقًا للقناة، فإن السكان وأصحاب المحال التجارية لم يكتفوا بحذف ما سجلته الكاميرات من عملية هروبه من المنطقة، بل أحرقوا الكاميرات بالكامل، ما صعب من مهمة ملاحقة المنفذ.

وأشارت القناة، إلى أن قوات الاحتلال تواصل البحث عن المنفذ، واعتقلت العديد من أفراد عائلته الليلة الماضية.

ولفتت إلى أن هناك مخاوف حقيقية من إمكانية قيامه بتنفيذ عملية أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين