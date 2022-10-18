ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وتراجع للدولار

شهدت أسعار الذهب، في الأسواق العالمية، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا، في ظل تراجع لأسعار الدولار الأمريكي.

وقد ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 1653.31 دولار للأوقية "الأونصة".

وأشار إلى أن العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس قد تراجعت بنسبة 0.3% لتصل إلى 1658.50 دولار.

ويأتي ذلك، في ظل انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى خلال 10 أيام أمام سلة العملات المنافسة الأخرى.

كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 0.4% لتصل إلى 18.75 دولار للأوقية، فيما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.4% لتصل إلى 919.49 دولار.

المصدر / وكالات