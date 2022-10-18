الطقس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً باردة ليلاً

قال موقع طقس فلسطين الثلاثاء أن الأجواء الخريفية ستبقى سائدة على طقس فلسطين، حيث يسود خلال النهار جو معتدل ولطيف على أن تصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبياً في ساعات الليل والفجر.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الانخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو باردا نسبياً الى بارد.

أما الأربعاء، فيبقى الجو الخريفي المعتدل والمريح هو المسيطر دون تغير يذكر على درجات الحرارة وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة ومع المساء يعود الجو ليصبح منعشاً ومن ثم مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

والخميس، لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام وفي ساعات النهار يسود جو معتدل وخريفي بحت ومع ساعات المساء يعتدل الجو ويصبح لطيفاً ومنعشاً ومائل للبرودة في المناطق الجبلية.

المصدر / فلسطين أون لاين