تن هاغ يتفهَّم ردَّ فعل رونالدو بعد استبداله

أبدى المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ تفهُّمه لرد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد استبداله الأحد الماضي في التعادل السلبي مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وخاض رونالدو الأحد مباراته الأولى كأساسي منذ الهزيمة المذلة أمام برنتفورد صفر-4 في آب/أغسطس، لكن تن هاغ أخرجه قبل 18 دقيقة على النهاية ضمن مسعاه لمحاولة الوصول إلى شباك نيوكاسل.

وبدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات مستاءً تمامًا لحظة خروجه من الملعب، لكن "أعتقد أنّ أيّ لاعب لن يكون سعيدًا بالخروج من الملعب، خصوصًا رونالدو"، وفق ما أفاد تن هاغ قبل المواجهة الصعبة جدًّا ضد توتنهام في "أولد ترافورد".

ورأى المدرب الجديد ليونايتد أنه "طالما أنها (ردة الفعل) بطريقة طبيعية هادئة، فلا مشكلة في ذلك. بالطبع هو مقتنع بأنه يجب أن يستمر في اللعب وأن يسجل هدفًا. لهذا السبب هو جيد إلى هذه الدرجة".

وشكَّك بعض مشجعي يونايتد في قرار استبدال رونالدو، لاسيما بعدما أهدر بديله ماركوس راشفورد فرصة واضحة من رأسية كانت ستمنح فريقه الفوز في الوقت بدل الضائع.

لكن تن هاغ يعتقد أنّ فريقه لم يكن مضطرًّا للانتظار حتى الوقت بدل الضائع لمحاولة التسجيل، بل حُرم بحسبه من هدف لرونالدو في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

واعتبر رونالدو أنه لم يُخطئ وكان يحقُّ له أن يلعب الكرة في الشباك بعدما حركها السويسري فابيان شار باتجاه حارسه نيك بوب الذي لم يحرك ساكنًا، فتقدم البرتغالي وخطفها من أمامه ثم سدد في المرمى الخالي.

لكن الحكم كريغ باوسون كان رافعًا يده للإشارة إلى ركلة حرة غير مباشرة، منتظرًا أن يُنفّذها الحارس بوب.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا بحقِّ عدد من لاعبي يونايتد الذين أحاطوا بباوسون اعتراضًا منهم على إلغائه الهدف، فيما نال رونالدو بطاقة صفراء.

المصدر / وكالات