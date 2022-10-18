بوغبا يُعاود "جزئيًّا" التمارين الجماعية مع يوفنتوس

عاود لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا "جزئيًّا" التمارين الجماعية مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل أسابيع معدودة على انطلاق مونديال قطر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلن عملاق تورينو الإثنين.

وأفاد يوفنتوس أنّ بوغبا الذي لم يخُض أيّ مباراة رسمية منذ عودته إلى "السيدة العجوز" هذا الصيف قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، عمل "بشكل جزئي مع الفريق".

وشارك بوغبا في تمارين الجري بدون الكرة، ثم عمل على تبادل الكرة مع جميع زملائه، بما في ذلك المتعافي الآخر فيديريكو كييزا الذي غاب عن الفريق منذ مطلع العام، وفقًا لصور بثَّها تلفزيون النادي.

ولم يُحدّد يوفنتوس حتى الآن أيّ موعد لعودة الفرنسي البالغ 29 عامًا والفائز بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده، لكنّ وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن إمكانية رؤيته في الملعب مرة أخرى قرب نهاية الشهر الحالي أو بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وقد يحصل ذلك في المباراة المصيرية ضد باريس سان جرمان الفرنسي في الثاني من الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات