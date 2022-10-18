ناجــــي النحـــال 111

غزة/وائل الحلبي:

أصبح ناجي النحال الظهير الأيسر لشباب رفح أحد أفضل اللاعبين في مركزه منذ عدة مواسم، بعدما فرض نفسه بقوة منذ عودته للظهور في الدوري الممتاز رفقة اتحاد بيت حانون.

النحال يواصل تألقه مع فريقه الجديد شباب رفح وظهر بشكل حاسم مع الفريق في المباريات الستة التي لعبها بقميص الأزرق، إلا أنه امتلك سجلًّا ناصعًا في كافة الفرق التي لعب معها على مدار أكثر من خمسة مواسم.

النحال تحصل على البطاقة الصفراء في مباراة فريقه أمام الشجاعية في الجولة السادسة، ربما ينظر البعض للأمر أنه عاديًّا خاصة وأنه يلعب في مركز دفاعي وقد يضطر أحيانًا لارتكاب الأخطاء أمام المنافسين، إلا أنَّ الأمر النادر من نوعه هو أنّ البطاقة الصفراء التي تحصَّل عليها في المباراة السابقة هي الأولى بمسيرة اللاعب.

الظهير الأيسر للأزرق الرفحي مرَّ بالعديد من التجارب خلال المواسم الماضية، منذ رحيله عن خدمات رفح لعب لفرق الشوكة وأهلي النصيرات والرباط قبل العودة لخدمات رفح ومن ثمَّ الانضمام لصفوف اتحاد بيت حانون.

النحال حصل على البطاقة الصفراء الأولى في مسيرته بعد 111 مباراة لم يتحصَّل فيها على أيّ بطاقة، وهو أمر من النادر حدوثه خاصة للمدافعين.

المصدر / فلسطين أون لاين