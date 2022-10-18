كوكي يعاني من إصابة قبل شهر من المونديال

يعاني قائد أتلتيكو مدريد ولاعب وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم كوكي من إصابة على مستوى الفخذ قبل شهر على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وفق ما أعلن ناديه.

جاء في بيان لنادي العاصمة "يعاني كوكي من إصابة في الفخذ بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها (...) سيبدأ في تلقي جلسات العلاج والتدريب على إعادة التأهيل" من دون أن يحدد فترة غيابه.

وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أنّ ابن الثلاثين عامًا سيغيب حتى انطلاق نهائيات كأس العالم (20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر)، ولكن قد يعود في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال قطر.

خرج كوكي في الدقيقة 81 من المباراة التي فاز بها أتلتيكو مدريد 1-صفر على مضيفه أثلتيك بلباو في الدوري المحلي السبت الماضي.

تفتتح إسبانيا بطلة 2010 مشوارها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أمام كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان.

المصدر / وكالات