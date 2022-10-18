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7 عمليات إطلاق نار ومواجهات في 15 نقطة بالضفة خلال 24 ساعة

18 أكتوبر 2022 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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اتساع رقعة المواجهات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية (صورة أرشيفية)

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الـ(24) الأخيرة، 7 عمليات إطلاق نار، و15 نقطة مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وشهدت الضفة تفجير عبوة ناسفة و3 محاولات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات في نقطتين للمواجهة.

وفي القدس اندلعت مواجهات في عناتا ومخيم شعفاط، كما اندلعت في رام الله في كل من معسكر عوفر وحاجز بيت إيل ومستعمرة لسجوت ودير أبو مشعل ودورا.

وأطلق مقاومون النار على حاجزي الجلمة وسالم في جنين، وشهدت سلفيت اندلاع مواجهات مع الاحتلال في حارس.

أما في نابلس، فأطلق مقاومون النار في كل من مستوطنة شاكد وجبل جرزيم ومستوطنة ألون موريه وحاجز بيت فوريك، واندلعت مواجهات في مفرق بيتا ودير شرف ودوما، حيث حطم الشباب الثائر مركبات للمستوطنين.

وشهدت الخليل اندلاع مواجهات في مخيم العروب ووادي خنيس ودوار طارق بن زياد ومسافر يطا، وبيت أمر، وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين في مستوطنة غوش عتصيون.

وسجلت العمليات النوعية حضوراً قوياً، فقد شهدت الضفة عمليات إطلاق النار باتجاه حاجز بيت فوريك و جبل جرزيم ومستوطنة الون موريه ومستوطنة شاكد، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من مفترق بيتا وقرية دير شرف وتحطيم مركبات مستوطنين بالقرب من قرية دوما في نابلس.

كما سجلت إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في حاجزي سالم والجلمة وقوات الاحتلال بالقرب من فقوعة وإلقاء عبوات متفجرة على الجلمة في جنين، واندلاع مواجهات عنيفة في أماكن مختلفة من مدينة الخليل تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه قوات الاحتلال وسيارات المستوطنين في بيت أمر ومستوطنة غوش عتصيون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الاحتلال #الضفة

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