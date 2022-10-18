تعيين مدرب جديد لفريق خدمات رفح

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي خدمات رفح تعيين الكابتن إيهاب عقل مدربا لفريق كرة السلة بالنادي، لقيادته في البطولات الرسمية القادمة.

وأكد المجلس أنه سيعمل على إعادة ترتيب أوراق اللعبة في النادي من جديد، على أمل العودة للمنافسة على البطولات مستقبلا.

ويعتبر عقل أحد أبناء النادي، وارتدى قميصه لسنوات عديدة، كما لعب لفترة قصيرة مع نادي خدمات البريج، ومثل المنتخب الوطني في عدة بطولات خارجية.

وسيعمل عقل في مجال التدريب لأول مرة منذ أن اعتزل اللعب، حيث يعكف المجلس على تشكيل الجهاز الفني ولجنة للإشراف على اللعبة.