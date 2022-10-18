خدمات رفح يفشل في كسر عقدته أمام خدمات النصيرات

غزة/وائل الحلبي

احتكم خدمات رفح وضيفه خدمات النصيرات للتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب خانيونس "عقوبة على خدمات رفح"، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة.

هذه النتيجة لم تكن مرضية لأصحاب الأرض خاصة وأن الفريق كان بمني النفس بمواصلة الانتصارات، وكسر العقدة التي عانى منها أمام خدمات النصيرات في جميع المباريات التي جرت بينهما في الدوري الممتاز قبل هبوط الأخير للدرجة الأولى.

التعادل رفع رصيد خدمات رفح إلى 14 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف عن جاره الشباب الذي يتساوى معه برصيد النقاط في المركز الأول، وتقدم النصيرات للمركز التاسع برصيد 5 نقاط.

وشهدت المباراة ندية بين الفريقين ولاحت العديد من الفرص لهز الشبا وخاصة أمام الضيوف، إلا ان التوفيق لم يحالف أي من الفريقين بالوصول للشباك وسط تألق لافت للحارسين محمد شريم وهيثم فتيحة.

المصدر / فلسطين أون لاين