تصريح غير متوقع لبيريز بشأن منح جائزة أفضل ناد في أوروبا لمانشستر سيتي

خالف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بطل أوروبا، التوقعات بشأن جائزة أفضل ناد في أوروبا، والتي منحتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لمانشستر سيتي الإنجليزي، على حساب الريال.

منح جائزة أفضل ناد في أوروبا لمانشستر سيتي

وقال بيريز إن مانشستر سيتي استحق الفوز بالجائزة، مقدماً التهنئة للنادي الإنجليزي، الذي أخفق بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف قائلا لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية: "إذا فكرت في الأمر فيجب أن تهنئهم، لديهم رئيس رائع ومدرب رائع والعديد من اللاعبين الجيدين، صحيح أنهم نادٍ رائع. أعرف الكثير من الناس هناك، وأعتقد أنه يستحق هذه الجائزة أيضا".

ورغم إشادة بيريز بفوز مانشستر سيتي بالجائزة لكن انتقد النادي الملكي عبر حسابه على "تويتر" هذا الاختيار، خاصة وأن النادي الملكي حل في المركز الثالث خلف ليفربول الإنجليزي.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه بعد اعلان فوز مانشستر سيتي تغريدة تضمنت رموزا تعبيرية عبارة عن "عيون بارزة" تشير إلى الاستغراب والدهشة، كما تم نشر التغريدة بصورة مصحوبة باحتفال ريال مدريد بالفوز على سيتي في دوري الأبطال، لكن تم حذف التغريدة لاحقا.

بدوره كتب الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ساخر: "ثالث أفضل فريق في 2021/22، هل أنت سعيد لريال مدريد؟"، بينما وصف الحارس السابق إيكر كاسياس الجائزة بأنها "جائزة مزحة".

كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

وفاز الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد التفوق على السنغالي ساديو ماني، والبلجيكي كيفن دي بروين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونال بنزيمة الجائزة بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، ليصبح أول لاعب فرنسي يتوج باللقب منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998.

واستلم بنزيمة الجائزة من مواطنه زيدان لاعب ريال مدريد السابق، وأصبح خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد رايموند كوبا، وميشيل بلاتيني، وجان-بيير بابان، وزين الدين زيدان.

وفاز مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بجائزة أفضل ناد، ونال البلجيكي تيبو كورتوا، زميل بنزيمى، جائزة أفضل حارس بالعالم.

المصدر / وكالات