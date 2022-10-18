فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خدمات رفح يفشل في كسر عقدته أمام خدمات النصيرات

البرلمان العربي يشيد بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)

تصريح غير متوقع لبيريز بشأن منح جائزة أفضل ناد في أوروبا لمانشستر سيتي

هنية: معركتنا مع الاحتلال مفتوحة حتى تحقيق صفقة تبادل مشرفة

"درع وسند".. التحام شعبي بالمقاومة وتبني لنهج البندقية

محررون تذوَّقوا طعم "الأبوة" الأول عندما اختصرت "وفاء الأحرار" الزمن

رسالة من داخل سجون الاحتلال إلى محمد الضيف

تأكد غياب نجم بايرن ميونيخ أمام برشلونة وهذا مصير نوير

قلق حقوقي على صحة المعتقلين السياسيين المضربين في سجون السلطة

والد المطارد المعتقل اشتية يكشف تفاصيل اعتقال الاحتلال نجله صهيب

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

البرلمان العربي يشيد بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)

18 أكتوبر 2022 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
...

أشاد البرلمان العربي بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بغربي القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وتأكيد التزامها بحل الدولتين ورفضها لأي محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

واعتبر البرلمان العربي في بيان اليوم أن هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي من شأنه أن يعزز فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس ليضاف إلى قرارها الذي يعبر عن احترام استراليا لقيم الحق والعدل والحرية.

كما دعا الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) لأن تحذو حذو استراليا بالتراجع عن خطأها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #الاحتلال #البرلمان العربي #استراليا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة