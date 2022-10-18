البرلمان العربي يشيد بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)

أشاد البرلمان العربي بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بغربي القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وتأكيد التزامها بحل الدولتين ورفضها لأي محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

واعتبر البرلمان العربي في بيان اليوم أن هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي من شأنه أن يعزز فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس ليضاف إلى قرارها الذي يعبر عن احترام استراليا لقيم الحق والعدل والحرية.

كما دعا الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) لأن تحذو حذو استراليا بالتراجع عن خطأها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين