هنية: معركتنا مع الاحتلال مفتوحة حتى تحقيق صفقة تبادل مشرفة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية أن صفقة "وفاء الأحرار" كانت محطة من محطات المعركة المفتوحة مع الاحتلال لتحرير الأسرى سبقها الكثير من المحاولات والإنجازات على طريق أسر الصهاينة.

وقال هنية في كلمة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لصفقة "وفاء الأحرار"، بثتها قناة الأقصى مساء اليوم الثلاثاء، كانت وفاء الأحرار محطة تاريخية ونهايتها مشرقة وعظيمة ومحطة انتصار فرحت لها كل مكونات الأمة وأحرار العالم.

وتابع "تتزامن ذكرى وفاء الأحرار وشعبنا منتفض في أرجاء الوطن، في القدس والضفة الغربية هي امتداد لروح سيف القدس الذي لن يغمد أبدًا إلا بتحرير الأسرى والمسرى".

وعاهد هنية الأسرى بالمضي على الطريق لتحقيق صفقة مشرفة، ونفرض من جديد إرادة شعبنا على هذا المحتل.

وأكد رئيس الحركة أننا " ما زلنا نخوض معركة وفاء الأحرار والقسام يحتفظ بالأسرى الصهاينة"، وشدد على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطيني.

وجدد التأكيد على أن "معركتنا مع الاحتلال معركة مفتوحة حتى نفرض على العدو الانصياع لشروط المقاومة. "

وتابع هنية " أجدد معكم الميثاق الغليظ لن نترككم أيها الأسرى نهباً للسنين ولآلام السجن والسجان، ممهورا بالدم والالتزام من قِبل حماس في كل أماكن تواجدها".

وأضاف "طال ظلام الليل وسنوات المحنة، ولكن أحلك ساعات الليل هي التي تسبق سطوع الشمس".

المصدر / فلسطين أون لاين