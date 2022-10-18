بحر: "وفاء الأحرار" كسرت قيود الأسر وسجلت انتصارا لشعبنا

زار رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، منزل الشهيد القائد أحمد الجعبري تقديرًا ووفاءً له في الذكرى الحادية عشر لصفقة وفاء الأحرار.

وشارك في الزيارة وفد من وزارة الأسرى والمحررين وجمعية وفاء الأحرار، وكان في استقبالهم عدد من قيادات حركة حماس في شرق غزة وذوي الشهيد القائد أحمد الجعبري.

وقال بحر، إن صفقة وفاء الأحرار التي كان الشهيد الجعبري الرجل المحوري في إنجازها، شكلت انتصارًا تاريخيًا لشعبنا ومقاومته الباسلة التي تمكنت باقتدار من تحرير الأسرى، وأرغمت الاحتلال على كسر قيود الأسر.

وأضاف أن دماء الشهداء هي وقود النصر والتحرير، وأن شعبنا سيستمر على هذا الطريق ولن يخذل الشهداء والجرحى وكل من ضحى من أجل تحرير فلسطين.

وقدم بحر درع الوفاء لعائلة الشهيد الجعبري، مؤكداً أن طريق الجهاد والمقاومة الذي سطره القائد الشهيد الجعبري مهندس صفقة وفاء الأحرار، مستمر بإيمان وعطاء شعبنا الفلسطيني، وهو الطريق الأوحد لتحرير فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين