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رسمياً: نجم منتخب البرتغال يغيب عن كأس العالم 2022

18 أكتوبر 2022 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
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منتخب البرتغال لكرة القدم

خسر المنتخب البرتغالي جهود مهاجم ليفربول الإنجليزي ديوغو جوتا في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 20 الشهر المقبل، وذلك بسبب إصابة في ربلة الساق وفق ما أعلن مدرب "الحمر" الألماني يورغن كلوب الثلاثاء.

وتعرض ابن الـ25 عاماً لهذه الإصابة في الدقائق الأخيرة من موقعة الدوري الممتاز الأحد ضد مانشستر سيتي حامل اللقب (1-صفر).

وقال كلوب "ليست أخبار جيدة بالنسبة لديوغو، نعم سيغيب عن كأس العالم"، مضيفاً في مؤتمر صحافي عشية لقاء وست هام في الدوري الممتاز "إنها إصابة خطيرة في ربلة الساق. أخبار سيئة للشاب، لنا وللبرتغال".

وتبدأ البرتغال مشوارها في النهائيات في 24 تشرين الثاني/نوفمبر ضد غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم الأوروغواي وكوريا الجنوبية أيضاً.

وسيغيب جوتا بالتأكيد عن المباريات الثماني المتبقية لليفربول قبل التوقف من أجل مونديال قطر، بينها اثنتان في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس الهولندي ونابولي الإيطالي الذي حسم بطاقته الى ثمن النهائي، وأخرى نارية في الدوري الممتاز ضد توتنهام في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

ويعتبر جوتا الذي انضم الى ليفربول عام 2020 من ولفرهامبتون ووقع في آب/أغسطس عقداً جديداً طويل الأكد، من العناصر المؤثرة في تشكيلة فريق كلوب الطامح الى إطلاق موسمه بعد بداية متعثرة جعلته قابعاً في المركز الثامن في الدوري الممتاز بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وكشف كلوب "سيغيب لفترة طويلة، نتحدث عن أشهر. سنرى، لا يمكنني أن أعطي أرقاماً (بشأن مدة الغياب) لكني آمل أن تكون هناك مفاجأة سارة خلال فترة التعافي، لكنها ستكون فترة طويلة".

المصدر / وكالات
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