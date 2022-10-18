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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

18 أكتوبر 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشوفات المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (200) من الكشف رقم (2022/35)،اضغط هنا وكذلك سيكون للحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/40) اضغط هنا.

ودعت الداخلية المسافرين إلى التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ولفتت الداخلية إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، فيما دعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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