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بشرط الإبعاد

الاحتلال يفرج عن مرابطتين مقدسيتين

18 أكتوبر 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مرابطتين مقدسيتين، بعد اعتقالهما، أمس، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة.

وأوضحت مصادر محلية، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلية، قررت الإفراج عن المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، شرط الإبعاد عن البلدة القديمة مدة 5 أيام، وكفالة شخصية قدرها 2000 شيقل (570 دولار)".

كما أفرج الاحتلال عن المرابطة كفاح النتشة، بشرط إبعادها عن البلدة، لمدة 25 يومًا، وإلزامها بدفع كفالة نقدية بقيمة 700 شيقل (200 دولار).

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت "الحلواني" و"النتشة"، يوم أمس الإثنين، في منطقة باب السلسلة، خلال اقتحامات نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى.

وتشنّ قوات الاحتلال حملات اعتقال متواصلة على المرابطين، وتفرض عليهم إجراءات عقابية، من بينها منعهم من دخول المسجد الأقصى، وحرمانهم من السفر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #مرابطات #ابعاد عن الأقصى #الاحتلال الإسرائيلي

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