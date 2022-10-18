تزكية النائب الكويتي أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة

أعلن مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، تزكية النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الـ17.

جاء ذلك في أول جلسة انعقاد لمجلس الأمة (البرلمان) منذ انتخابه في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحضور نائب الأمير، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي وقت لاحق أعلن السعدون انتخاب النائب محمد المطير نائبا لرئيس المجلس.

وجاء انتخاب النائب المطير، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بعد "حصوله على 25 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه النائب حسن جوهر في الجولة الثانية للتصويت باعتبارهما الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات في الجولة الأولى علما أن إجمالي الحضور بلغ 48 عضوا".

وتنص المادة (92) من الدستور الكويتي والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس على اختيار رئيسه في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، افتتح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، بعد انتخاب أعضائه أواخر الشهر الماضي.

وقال ولي عهد الكويت في كلمته إن "الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة".

وسبق للسعدون (88 عاما) أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع 1992 - الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

وعمل السعدون وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف، وهو مؤسس لنادي "كاظمة" الرياضي عام 1964، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.

المصدر / وكالات