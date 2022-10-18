"العودة" يشارك في المؤتمر السنوي لحركة People Before Profit الأيرلندية

شارك مركز العودة الفلسطيني في مؤتمر "People Before Profit" السنوي في مدينة بلفاست بايرلندا الشمالية، استعرض خلاله متحدثون مفهوم حق العودة للاجئين، وسياسات الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وترأست المؤتمر المنعقد في جامعة كوينز المرموقة في بلفاست فيونا فيرغسون، عضو البرلمان الأيرلندي عن الحزب الاشتراكي، وافتتحت فرح قطينة كلمة الجلسة العامة للمؤتمر تحت عنوان "فلسطين حرة: اتخاذ موقف ضد الفصل العنصري ".

وشرحت قطينة في كلمتها نيابة عن مركز العودة الفلسطيني للجمهور مفهوم حق العودة للفلسطينيين، مشددة على وجوب إحقاق العدالة للاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون تطبيق قرار العودة الأممي منذ 74 عاما.

ونوّهت إلى الوضع الصعب الحالي الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في مخيمات غير صالحة للعيش الآدمي في لبنان وسوريا وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانتقد النائب في البرلمان الأيرلندي، ريتشارد بويد باريت، مواقف الدول الغربية تجاه أزمة روسيا وأوكرانيا، وكيف هبت لتقديم جميع أشكال الدعم اللازم للأخيرة، بينما تمتنع عن مناصرة الفلسطينيين الذين لهم كل الحق في محاربة الاحتلال الأجنبي الجاثم على أرضهم تماما كما يفعل الأوكران.

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وتطرقت إلى التقارير الصادرة في وقت سابق من هذا العام عن منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" والتي اتهمت إسرائيل بممارسة سياستي الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.

فيما استعرض محمد سماعنة، رئيس حملة التضامن بين أيرلندا وفلسطين-فرع بلفاست، تجربته الشخصية في العيش في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مبينا كيف يضطر إلى المرور عبر نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية العسكرية كل يوم في الأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن مركز العودة الفلسطيني شارك في أغسطس الماضي بأمسية نقاشية حول فلسطين وحق العودة، ضمن فعاليات مهرجان بلفاست، الذي يعد أكبر مهرجان ثقافي وتراثي في ايرلندا الشمالية، وسبق أن شارك في نهاية مارس بسلسلة فعاليات داعمة لفلسطين في بلفاست إحياء للذكرى الـ 46 ليوم الأرض الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين