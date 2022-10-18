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رابطة برلمانية تشيد بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للاحتلال

18 أكتوبر 2022 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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أشادت رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي وإلغاء قرار نقل سفارة بلادها إلى القدس.

وأكدت الرابطة، في بيان صحفي، أن القرار يساهم في خلق عال متوافق مع القانون الدولي، ومؤسسات الشرعية الدولية، ويعمل على تعزيز علاقات دولية قائمة على السلام وبعيدة عن الصراعات والعنف، داعية الدول التي نقلت سفاراتها إلى مدينة القدس خلافًا للقرارات الدولية، إلى أن تحذو حذو أستراليا والتراجع عن قراراتها، التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وأن لا تكون عاملًا في تأجيج الصراع في واحدة من أهم مناطق العالم، خصوصًا ونحن نعيش شبح حرب عالمية ونووية محتملة في أوروبا.

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وشددت، على أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في هذا العالم طالما استمر العدوان الاحتلالي الإسرائيلي على القانون الدولي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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