فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العودة" يشارك في المؤتمر السنوي لحركة People Before Profit الأيرلندية

في فرنسا.. طفل حاول إنقاذ قطة فسقط من الطابق العاشر

رابطة برلمانية تشيد بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للاحتلال

المنطقة العربية تشهد كسوفاً جزئياً للشمس في هذا اليوم القريب

شهداء وحدة الظل

9 معلومات مهمة عن مجموعات عرين الأسود .. تعرّف إليها

باسم نعيم يثمن تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

محررون تذوقوا طعم "الأبوة" الأول عندما اختصرت "وفاء الأحرار" الزمن

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

إطلاق نار على قاعدة سالم العسكرية في الضفة الغربية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

المنطقة العربية تشهد كسوفاً جزئياً للشمس في هذا اليوم القريب

18 أكتوبر 2022 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
...
المنطقة العربية تشهد كسوفاً جزئياً للشمس

تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس، ويشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

ويمكن رؤية الكسوف من معظم أوروبا وشمال شرق أفريقيا وغرب ووسط آسيا ويبدأ الكسوف دائما من المناطق الغربية وينتقل تدريجيا باتجاه الشرق.

ووفق مراكز فلكية دولية، فإن الكسوف الجزئي سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وسيبدأ الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلاندا في الساعة 08:58 صباحا بتوقيت غرينتش ثم ينتقل تدريجيا إلى شمال أفريقيا ثم إلى غرب آسيا ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهرا بتوقيت غرينتش في وسط بحر العرب وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86%.

وبالنسبة للدول العربية ستكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي وسيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر فقط.

وتحذر مراكز الفلك من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف بدون استخدام النظارات الشمسية الخاصة لرصد الكسوف والمرشحات الخاصة، لما فيه من خطر على العين.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المنطقة العربية #كسوف جزئي #كسوف جزئي للشمس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة