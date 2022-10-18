المنطقة العربية تشهد كسوفاً جزئياً للشمس في هذا اليوم القريب

تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس، ويشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

ويمكن رؤية الكسوف من معظم أوروبا وشمال شرق أفريقيا وغرب ووسط آسيا ويبدأ الكسوف دائما من المناطق الغربية وينتقل تدريجيا باتجاه الشرق.

ووفق مراكز فلكية دولية، فإن الكسوف الجزئي سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وسيبدأ الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلاندا في الساعة 08:58 صباحا بتوقيت غرينتش ثم ينتقل تدريجيا إلى شمال أفريقيا ثم إلى غرب آسيا ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهرا بتوقيت غرينتش في وسط بحر العرب وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86%.

وبالنسبة للدول العربية ستكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي وسيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر فقط.

وتحذر مراكز الفلك من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف بدون استخدام النظارات الشمسية الخاصة لرصد الكسوف والمرشحات الخاصة، لما فيه من خطر على العين.

المصدر / وكالات