باسم نعيم يثمن تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

أكد القيادي في حركة " حماس " باسم نعيم أن تراجع الحكومة الأسترالية عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني خطوة مقدرة وفي الاتجاه الصحيح في خدمة الأمن والاستقرار الدوليين، مشددًا على أن القدس لطالما كانت عنوانًا أساسيًا في الصراع واحتدام المواجهات بين شعبنا والاحتلال الصهيوني.

وقال نعيم، الثلاثاء، في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن هذه الخطوة تُعتبر دليلًا جديدًا على فشل دبلوماسية الاحتلال الصهيوني على المستوى الدولي، والتي تحاول بالعربدة والتطرف فرض وقائع جديدة تتجاوز حقوقنا الأصيلة، وتنتهك القوانين الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالقدس والمقدسات.

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وشدد نعيم على أن صمود شعبنا ومقاومته في وجه الوحشية والعنصرية الصهيونية لأكثر من سبعة عقود لعبت دورًا حاسمًا في مثل هذه التحولات الدولية ضد المشروع الصهيوني الكولونيالي العنصري ولصالح الرواية الفلسطينية.

وأضاف: "نتطلع من أستراليا وغيرها من الدول حول العالم إلى خطوات أخرى لدعم الحق الفلسطيني ومحاسبة قيادة الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته".

المصدر / فلسطين أون لاين