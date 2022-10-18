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أعادت الاعتبار للإنسان الفلسطيني

القدرة: صفقة "وفاء الأحرار" النموذج الأروع على التحدي والانتصار

18 أكتوبر 2022 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة أن صفقة وفاء الأحرار هي النموذج الفلسطيني الأروع على التحدي والانتصار، موضحاً أن أعادت الاعتبار للإنسان الفلسطيني، وحددت ملامح طريقة تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

وقال في تصريح صحفي:" إن الصفقة تعد الأولى على أرض الوطن، والأهم من حيث إعادة الاعتبار للإنسان الفلسطيني بصفته القيمة الأولى في الصراع مع الاحتلال، كما أنها الأعلى من حيث النسبة والنوعية".

وبين القدرة أن طريق الحرية ليس معبداً بالراحة والدعة، بل بالدماء والأشلاء والتضحية بالنفس والحرية والمال، وأمام ذلك يجب تقديم الشكر للشعب الصامد، الذي ضحى ولا يزال في سبيل تحرير أبنائه من سجون الاحتلال.

وأضاف:" عهدنا على المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام، أنها إذا قالت فعلت، وإذا وعدت أوفت وصدقت، فيجب استثمار الذكرى لتجديد العهد مع الأسرى وحث المقاومة والأحرار في كافة الساحات على العمل بكل السبل لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال

ودعا القدرة كافة الأطراف المحلية والعربية والدولية للتدخل لوضع حد لسياسات الإجرام الإسرائيلية ضد الأسرى وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يصارع المرض، وغيره من الأسرى المرضى والأطفال والنساء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الاسرى #صفقة وفاء الاحرار

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