مطلوب مساعد مالي للعمل في الإغاثة الكاثوليكية (CRS) بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مساعد مالي Finance Assistant

- القسم: فريق المالية

- يقدم تقاريره إلى: مكتب المالية الأول

- المكان: غزة

- مدة العقد المتوقعة: 12 شهرًا مع إمكانية التمديد

نبذة/

خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) هي الوكالة الإنسانية الدولية الرسمية للمجتمع الكاثوليكي في الولايات المتحدة، تعمل CRS على إنقاذ وحماية وتحويل حياة المحتاجين في أكثر من 100 دولة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية.

تتواجد خدمات الاغاثة الكاثوليكية في القدس والضفة الغربية وغزة (JWBG) منذ عام 1961 وتدعم حاليًا برامج في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية وسبل العيش وتقوية المجتمع المدني وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مكاتبها في القدس وغزة الضفة الغربية.

مسؤوليات العمل:

- اكمال المستندات المالية القياسية (القسائم وطلبات التحويل البنكي والشيكات وما إلى ذلك) باتباع نموذج نموذج مع إرشادات محددة وقم بتعميمها حسب الحاجة.

- تقديم الدعم الإداري والمكتبي لمعالجة المعاملات المالية. تحضير الوثائق ذات الصلة وطبعها وتصويرها ومسحها ضوئيًا.

- توثيق ملف المحاسبة والتقارير المالية حسب التعليمات.

- القيام بتجميع المستندات الداعمة (حزمة التصفية / الإيصالات) لدعم معالجة المعاملات المالية.

- التواصل مع الموظفين والمستفيدين والشركاء والموردين لمتابعة المستندات المطلوبة.

- القيام بإجراء إدخال البيانات لتسجيل المعاملات المالية ، بعد التحقق من الصحة من قبل موظفي الشؤون المالية من المستوى التالي.

- الاحتفاظ بمستندات مختلفة (مثل الشيكات الفارغة / غير المسلمة ، وكوبونات الوقود ، وما إلى ذلك).

مؤهلات الوظيفة:

- مطلوب درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال.

- خبرة عمل لا تقل عن سنتين في دور مماثل مع بعض الإلمام بممارسات المحاسبة القياسية وخبرة مع منظمة دولية (إضافة).

- خبرة في استخدام حزم MS Office ، وخاصة Excel و Word.

- خبرة عملية في إدخال البيانات في قواعد البيانات والنماذج على الإنترنت.

- مهارات شخصية .

- مهارات تنظيمية ممتازة مع اهتمام كبير بالتفاصيل.

- السلوك الأخلاقي وفقًا لقواعد الأخلاق المهنية والتنظيمية المعترف بها .

- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

طريقة التسجيل:

- يتم دعوة المرشحين المهتمين ذوي الخبرة التعليمية والعملية ذات الصلة لإكمال طلب يلبي متطلبات الوظيفة.

- من أجل النظر في هذا الطلب ، يجب على المرشحين تقديم سيرة ذاتية ورسالة تغطية باللغة الإنجليزية.

- لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي هذه المتطلبات.

- يجب تقديم الطلبات عبر الإنترنت على موقع المؤسسة التالي:

http://jobs.crsjwbg.org وستتم مراجعتها على أساس متجدد.

-ينتهى التسجيل للوظيفة يوم السبت 22 أكتوبر 2022.

- CRS هو صاحب عمل تكافؤ الفرص.

- ينصح بالتسجيل من جهاز حاسوب وليس جوال.

- تدخل للموقع وتختار ( Finance Assistant ) وتضغط على كلمة ( Apply ) التي تقابل نفس الوظيفة وتكمل تعبئة الطلب .