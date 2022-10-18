مطلوب مهندس مدني للعمل في جامعة الأزهر بغزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمهندس مدني للعمل في الدائرة الفنية بالجامعة، وفقاً للشروط الآتية:
- المؤهل العلمي: بكالوريوس في الهندسة المدنية
- المهام الوظيفية:
1- الإشراف ومتابعة أعمال صيانة الماني
2- تصميم المخططات المدنية وحصر الكميات للمخططات
3- مراجعة المستخلصات واعتماد العينات
- عدد ساعات العمل: دوام إداري من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 عصراً حسب الدوام الإداري المعتمد بالجامعة
- شروط العمل:
1- العمل بنظام العقد الخاص
2- العمل خمسة أيام أسبوعيا ويجوز التكليف خارج ساعات العمل
3- العمل اليومي في حالات الطوارئ
- المهارات والخبرات:
1- استخدام برامج الحاسوب خاصة البرامج الهندسة وإدارة المشاريع .
2- خبرة في أعمال صيانة المباني .
طريقة التسجيل:
- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp
- ينتهى التسجيل بتاريخ 18/10/2022
- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه