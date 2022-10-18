مطلوب مهندس مدني للعمل في جامعة الأزهر بغزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمهندس مدني للعمل في الدائرة الفنية بالجامعة، وفقاً للشروط الآتية:

- المؤهل العلمي: بكالوريوس في الهندسة المدنية

- المهام الوظيفية:

1- الإشراف ومتابعة أعمال صيانة الماني

2- تصميم المخططات المدنية وحصر الكميات للمخططات

3- مراجعة المستخلصات واعتماد العينات

- عدد ساعات العمل: دوام إداري من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 عصراً حسب الدوام الإداري المعتمد بالجامعة

- شروط العمل:

1- العمل بنظام العقد الخاص

2- العمل خمسة أيام أسبوعيا ويجوز التكليف خارج ساعات العمل

3- العمل اليومي في حالات الطوارئ

- المهارات والخبرات:

1- استخدام برامج الحاسوب خاصة البرامج الهندسة وإدارة المشاريع .

2- خبرة في أعمال صيانة المباني .

طريقة التسجيل:

- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- ينتهى التسجيل بتاريخ 18/10/2022

- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه