الأسرى والمحررين:" صفقة وفاء الأحرار ثمرة لتضحيات ودماء طاهرة سالت على أرض فلسطين

أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن صفقة وفاء الأحرار التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية هي عبارة عن عرس بهيج بتحرير أكثر من ألف أسير وأسيرة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن الصفقة كانت ثمرة لتضحيات جسيمة ودماء طاهرة سالت على أرض فلسطين.

وقالت في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء:" إن المقاومة في قطاع غزة أبهرت العالم بعملية أمنية معقدة لما يقرب من ستة أعوام لإخفاء الجندي الأسير جلعاد شاليط، في ظروف قاسية ومعقدة"، مشيرة ًإلى أن هذه العملية انتهت بفرض المقاومة شروها وأجبرت الاحتلال على التسليم بمطالبها والإفراج عن الأسرى.

وأضافت الوزارة:" اليوم نعيش رحاب هذه الذكرى في وقت يخوض فيه شعبنا معركته على كل الجهات ويستمر في شق طريقه نحو الحرية والتحرير"، مؤكدة على أن حرية الأسرى تستحق تقديم الغالي والنفيس والتضحية بكل ما نملكه من أجل أن يصبحوا أحرار بين أهلهم وذويهم.

المصدر / فلسطين أون لاين