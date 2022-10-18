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في الذكرى الـ11 لصفقة وفاء الأحرار

حماس: تحرير الأسرى مسؤولية وطنية ستبقى على رأس أولوياتنا

18 أكتوبر 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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مشهد حي من لحظات خروج الأسرى في صفقة وفاء الأحرار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنَّ تحرير جميع أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، مسؤولية وطنية جامعة، كانت وستبقى على رأس أولوياتنا، مشددةً على أنه لن يهدأ لها بالٌ حتى إنجاز صفقة وفاء مشرّفة، يتنسمّون خلالها عبق الحريّة على أرض الوطن.

وحذّرت الحركة الاحتلال في بيان صحفي بالذكرى الـ11 لصفقة وفاء الأحرار من استمرار عدوانه ضدّ الأسرى في سجونه، داعيةً كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال ضدّ الأسرى.

وشددت على أنَّ جرائم الاعتقال الإداري والعزل والتعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية لن تفلح في كسر صمود الأسرى وإرادتهم في انتزاع الحريّة والحقوق الوطنية المشروعة.

ودعت حماس شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى مواصلة تضامنهم مع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعزيز مواجهتهم للاحتلال في معارك الأمعاء الخاوية، وتفعيل برامج الانتصار لهم ودعم صمودهم، حتى نيلهم الحريّة.

وترحّمت على مهندس صفقة وفاء الأحرار القائد الشهيد أحمد الجعبري، وكلّ إخوانه الشهداء المشاركين في إنجازها بدمائهم وتضحياتهم وجهادهم، وكل قوافل شهداء شعبنا الأبرار، باعثةً بتحيّة الإكبار والاعتزاز بصمود أسرانا وأسيراتنا وتحدّيهم وقهرهم للسجّان الصهيوني، وكلّ القابضين على زناد المقاومة، والثابتين على الثغور في كلّ ساحات الوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #وفاء الأحرار

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