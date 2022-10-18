حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين من القدس والضفة المحتلتين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات واسعة تركزت في القدس المحتلة وخاصة مخيم شعفاط.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنة من عائلة الضيافين وشقيقها بلال، إلى جانب الشبان: عاطف التميمي، أحمد طه، نادر أبو رجب، أمجد أبو رجب، فادي سعد في أرجاء القدس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين إدريس العبد من كوبر، وصلاح الدين الزبيدي من مخيم الجلزون، وثائر حمدان من بيت سيرا، أما في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سحو من بلدة قباطية.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، واستولت على كاميرات مراقبة في قرية رمانة غرب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية رمانة، وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت ساكنيها، واستولت على كاميرات مراقبه من منازل عرف من أصحابها علاء أبو شربة، كما سيرت آلياتها العسكرية في شوارع القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب إسماعيل محمود غيث من منطقة الكرنتينا وسط مدينة الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرور.

وتشنّ قوات الاحتلال حملات دهم يومية في أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يتخللها اعتقال للمواطنين واعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين